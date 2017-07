Milan verso il Craiova: i convocati e la possibile formazione rossonera

Milano verso il Craiova: i convocati e la possibile formazione rossonera - acmilan

La stagione del Milan inizia domani sera con l'andata del turno preliminare di Europa League, in Romania, contro il Clubul Sportiv Universitatea Craiova. C'è grande curiosità per il ritorno dei rossoneri in Europa dopo più di tre anni, ma soprattutto per vedere all'opera i nuovi acquisti della nuova dirigenza di via Aldo Rossi.

Il Milan parte con i favori del pronostico: l'obiettivo è chiudere i conti già domani per poi godersi il ritorno (il 3 agosto a San Siro). Basti pensare che i biglietti, per la gara del Meazza, già venduti sono oltre 30.000 mila. Ma attenzione a non sottovalutare i ragazzi di Denis Mangia, i quali hanno già iniziato il campionato rumeno. Quindi la brillantezza fisica potrebbe giocare un ruolo molto importante nella sfida.

I convocati

Da sottolineare l'assenza degli ultimi due acquisti del Milan Bonucci e Biglia, non iscritti in tempo alla lista UEFA. Mancheranno anche Calhanoglu (motivo fisico), Suso (motivo fisico), Sosa, Bacca (scelta di mercato) e Romagnoli (motivo fisico). Presente invece Andrea Conti, così come Davide Calabria e Manuel Locatelli. Andiamo a leggere il comunicato dei rossoneri.

PORTIERI: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Niang, André Silva

La probabile formazione rossonera

Vincenzo Montella confermerà l'ormai consueto 4-3-3, ma ha ancora una serie di ballottaggi da risolvere per la sfida contro i rumeni. Come quello tra Abate e Conti, con il primo favorito visto che l'ex Atalanta si allena da poco tempo con il gruppo. Anche in attacco il tecnico campano ha ancora un dubbio, ovvero chi schierare come punta centrale. Il giovane Cutrone è in vantaggio su André Silva. Per il resto tutto confermato, ma andiamo a leggere nel dettaglio la formazione che scenderà in campo domani.

MILA:N(4-3-3): Donnarumma, Abate, Zapata, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Kessie, Montolivo, Bonaventura, Borini, Cutrone, Niang. Allenatore: Vincenzo Montella