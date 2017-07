Craiova - Milan in diretta, andata del terzo turno preliminare di Europa League LIVE (20.00)

Milan : (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, R. Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Niang, Cutrone, Borini. All. Montella.

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Craiova - Milan. Seguiremo minuto per minuto il terzo turno preliminare di Europa League che vede i rossoneri sfidare la squadra rumena di Mangia. Io sono Arianna Radice e vi racconterò questa entusiasmante partita. Restate con noi!

Il Milan torna in Europa dopo ben 1234 giorni ovvero dal mese di marzo del 2014. Questa sera i rossoneri scenderanno in campo in Romania contro il Craiova nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Non si tratta della Champions League, ma dopo tre anni e mezzo fuori da tutto va bene anche ripartire da qui. Ma l'obiettivo è chiaro: arrivare a Lione in finale l'anno prossimo.

Ovviamente il Milan parte con i favori dei pronostici tutti dalla sua parte, ma attenzione a non sottovalutare il Craiova: Montella non vuole che questo entusiasmo attorno alla propria squadra si trasformi in presunzione o in un atteggiamento errato.

La squadra di Devis Mangia, ex ct dell'Under 21 azzurra, ha già iniziato il proprio campionato e nelle prime due giornate ha già collezionato quattro punti.

C'è tanta curiosità per vedere all'opera i nuovi acquisti, anche se questa sera scenderanno in campo solo Kessie, Rodriguez e Musacchio, mentre André Silva dovrebbe iniziare dalla panchina.

I tifosi stanno facendo registrare grandi numeri in merito alla prevendita per la gara di ritorno del 3 agosto: al momento sono stati venduti oltre 40 mila biglietti, ma in via Aldo Rossi sperano di arrivare ai 50 mila tagliandi staccati.

Piccolo particolare: questa sera non si giocherà allo stadio del Craiova, ma bensì a Drobeta Turnu Severin, piccola cittadina rumena, in quanto lo stadio della squadra di Mangia non è disponibile.

Non ci sarà Suso, ma Montella spera di recuperarlo per il match di ritorno che è in programma il 3 agosto a San Siro. Invece Paletta, Bacca e Sosa non sono stati convocati perchè tutti e tre sono sul mercato.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Mangia: "Io lo dicevo dai giorni del ritiro: “Troviamo il Milan”. Quando è successo, il mio preparatore si è messo a ridere: “Devis, pensavo scherzassi”. Non scherzavo. A furia di dirlo, però, ce la siamo tirata… anche se nel calcio ci sono corsi e ricorsi. Il problema è che abbiamo preso il Milan nell’anno sbagliato".

Montella: "Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo anche se un po' indietro come condizione generale. Dobbiamo fare una prestazione aggressiva come contro il Bayern, servirà pertanto grandissima concentrazione per capire il tipo di partita dal primo minuto".

I CONVOCATI

PORTIERI: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Storari.

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo.

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Niang, André Silv

LE PROBABILI FORMAZIONI



CSU CRAIOVA (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spanhija, Kelic, Briceag; Gustavo, Screciu, Rossi; Bancu; Baluta, Roman. All. Mangia.



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, R. Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Niang, Cutrone, Borini. All. Montella.

STATISTICHE

Il Craiova debutterà in Europa con la nuova dicitura CSU, dopo il fallimento della vecchia società



Devis Mangia - milanese di Cernusco sul Naviglio - ha allenato il Palermo in Serie A nel 2011



Il Milan è imbattuto contro squadre rumene (2 vittorie e un pareggio); nella finale di Coppa dei Campioni del 1989 il Milan di Arrigo Sacchi s'impose per 4-0 sui rumeni dello Steaua Bucarest.

[statistiche opta]