Europa League, Craiova - Milan le formazioni ufficiali

Tra un'ora il Milan ritorna in Europa: alle 20.00 infatti ci sarà il calcio d'inizio della partita contro il Craiova, valida per il terzo turno preliminare di Europa League. C'è tanta attesa per vedere i rossoneri dopo il mercato faraonico delle scorse settimane. Ma andiamo a leggere le formazioni ufficiali:

CRAIOVA: Calancea; Dimitrov, Sphaija, Kelic, Briceag; Zlatinski; Vagenin, Mitrita, Rossi, Bancu; Baluta. A disp.: Mitrovic, Ferreira, Screciu, Mateiu, Roman, Barbut, Barthe. All.: Mangia

MILAN: G. Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Borini, Cutrone, Niang. A disp.: Storari, Mauri, André Silva, Conti, Gomez, Antonelli, Locatelli. All.: Montella