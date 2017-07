Milan, stai attento: sulle tracce di Renato Sanches c'è anche il Chelsea Twitter

Il Milan si sta preparando a chiudere questa stupefacente sessione di calciomercato con ancora un paio di colpi. Uno degli obiettivi resta sempre Renato Sanches, in forza al Bayern Monaco, per rifinire il centrocampo.

Il club tedesco è disposto, come scrive la Gazzetta dello sport in edicola questa mattina, a cedere il proprio giocatore, acquistato l'anno scorso dal Benfica, per poi riprenderlo la prossima stagione, ma chiede un prestito oneroso troppo alto secondo i dirigenti di via Aldo Rossi (5 milioni ndr). Fassone e Mirabelli, dal canto loro, hanno chiesto al Bayern di abbassare la cifra del prestito, alzando però quella del riscatto.

Attenzione che su Sanches non c'è solo il Milan. Secondo Sky Sport UK, il Chelsea sarebbe sulle tracce del giocatore. Sempre per l'emittente sportiva inglese, Antonio Conte avrebbe chiesto informazioni a Carlo Ancelotti dopo la sfida fra le due squadre a Singapore.

Il Milan aspetta e non ha fretta di chiudere la trattativa, lo zoccolo duro della squadra è stato già fatto. E soprattutto prima, nel caso, si dovrà fare spazio a centrocampo.

Il nome resta sul taccuino.