Milan, le ultime verso il Craiova: Andrè Silva e Suso dal primo minuto

Milan, le ultime verso il Craiova - calciomercato

Mancano due giorni al ritorno del terzo turno preliminare di Europa League tra Milan e Craiova. In Romania era finita 1-0 in favore dei rossoneri con il gol di R. Rodriguez sul finire del primo tempo.

Giovedì sarà tutta un altra storia soprattutto perchè ci saranno quasi 60.000 mila tifosi milanisti. Un San Siro pieno responsabilizza e i rossoneri non avranno alibi, dovranno vincere e far divertire il pubblico del Meazza.

In ottica probabile formazione, Vincenzo Montella ha in mente qualche cambio rispetto alla gara di andata in ogni zona del campo. Lo switch più importante sarà in avanti. Difatti Andrè Silva sembra favorito per una maglia da titolare contro la formazione di Devis Mangia. Se all'andata il tecnico rossonero li aveva preferito Cutrone, ora il portoghese sembra decisamente in forma e pronto a giocare dal primo minuti. Per il resto quasi tutto confermato: in porta Donnarumma, a sinistra Rodriguez e a destra ballottaggio tra Abate e Conti, in mezzo Zapata e Musacchio. A centrocampo Montolivo dovrebbe lasciare il posto a Locatelli in cabina di regia, affiancato da Kessìe e Bonaventura. In avanti, come detto, spazio ad Andrè SIlva. Sulla destra potrebbe esserci il ritorno di Suso ed invece, su quella sinistra, altro ballottaggio, questa volta tra Borini e Niang, con il francese favorito.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Zapata, Musacchio, Rodiguez, Abate/Conti ; Locatelli, Kessie, Bonaventura; Andrè Silva, Suso e Niang/Borini.