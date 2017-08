Milan, Montella prova la difesa a tre: Biglia, Bonucci e Calhanoglou per il Craiova

Calciomercato.com

Il Milan di Vincenzo Montella si appresta ad affrontare il Craiova in un San Siro affollato come ai tempi d'oro. L'obiettivo è quello di portare a casa la qualificazione, ma per farlo nel migliore dei modi non bisognerà assolutamente sottovalutare gli avversari. La squadra di Mangia, nel match d'andata, ha dimostrato una buona organizzazione tattica e una discreta qualità nel ripartire. Per i rossoneri sarà di vitale importanza andare in goal, per poi gestire con più tranquillità il match.

Mister Montella sta già escogitando qualcosa in vista dell'importante match in programma giovedì, e a quanto pare ha intenzione di schierare una difesa a tre che comprende anche Leonardo Bonucci. Potrebbe optare per il classico 4-3-3, ma in allenamento ha già testato più volte il 3-5-2. Quale sarà, dunque, la scelta definitiva? Il terzetto difensivo potrebbe comprendere Bonucci al centro, con Zapata e Musacchio ai fianchi. Conti e Rodriguez agiranno da esterni alti, mentre al centro spazio a Kessie, Bonaventura e Calhanoglou, con il turco leggermente più avanzato e pronto a fare il suo esordio ufficiale di fronte a 60.000 mila spettatori. In attacco Niang sicuro di un posto, mentre ci sarà da decidere chi tra Silva e Cutrone partirà titolare.

Milan (3-5-2): Donnarumma, Zapata, Bonucci, Musacchio, Conti, Kessie, Bonaventura, Calhanoglou, Rodriguez, Silva, Niang

L'altra pista che Montella può tranquillamente adottare è il 4-3-3. Il poker d'assi difensivo non comprenderà Zapata, ma bensì Bonucci e Musacchio al centro con Conti e Rodriguez sulle fasce. A centrocampo spazio a Biglia in cabina di regia, con Bonaventura e Kessie mezzali. Tridente? Dovrebbe ritornare Suso dal 1' minuto, ma non è ancora certa la sua presenza. Tuttavia, però, Montella ha già un piano secondario da attuare che prevede l'impiego di Niang, Cutrone e Silva.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Bonucci, Musacchio, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso (Niang), Silva, Cutrone