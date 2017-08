Milan, Keita torna di moda: pronta una nuova offensiva, ma la concorrenza resta elevata

Keita Balde Diao, torna nella lista dei desideri del Milan. Fonte foto: tuttomercatoweb

E' uno degli uomini copertina di questo calciomercato estivo. Di lui si parla ogni giorno, sempre con la sensazione che sia pronto al trasferimento verso Milano o Torino. Eppure, a meno di un mese dalla conclusione della finestra estiva di mercato, Keita Balde Diao è ancora un calciatore della Lazio.

Il contratto del senegalese scade tra dieci mesi e l'intenzione sul da farsi è ormai palese: niente rinnovo con la Lazio. Dunque, questo è l'ultimo mese buono prima che Lotito finisca per perdere a zero il calciatore, quando tra una stagione sarà free agent. Intorno al nome di Keita, circolano voci incontrollate sin dalla scorsa stagione: in principio fu la Juventus ad avvicinare il talento cresciuto nel Barcellona. Successivamente, è stata registrata l'offensiva del Milan. Infine, il tentativo dell'Inter. Tutti vogliono Keita, ma al momento nessuno è in grado di soddisfare le richieste della Lazio.

Se la Juventus, - forte di un accordo totale con il calciatore - ha deciso di non spingersi mai oltre i 20 milioni per il prezzo del cartellino, diversa potrebbe essere la strategia del Milan, in ottimi rapporti con la Lazio dopo l'affare Biglia. I rossoneri, che già nel mese di giugno avevano tentato una decisa offensiva sul calciatore, ora sono pronti a riprovarci: per convincere Lotito, - che tra Milan, Inter e Juve preferisce cedere ai rossoneri - il club di Via Aldo Rossi è pronto a mettere sul piatto un'offerta irrinunciabile che si aggira sui trenta milioni di euro.

Il terzo incomodo resta l'Inter, capace di formulare una proposta da oltre 20 milioni nelle scorse settimane, non soddisfacente però, secondo il Presidente biancoceleste.

La partita dunque, resta apertissima: la Juventus si sente forte della volontà del ragazzo, ma al tempo stesso dovrà alzare di parecchio la propria offerta. L'Inter è in attesa di definire Vecino e Dalbert prima di andare sull'attaccante. Mentre il Milan, sornione nelle ultime due settimane, potrebbe aver riallacciato i contatti in gran segreto, pronto per regalare anche un grande attaccante esterno a Vincenzo Montella.