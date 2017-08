Milan, senti Musacchio: "Lavoriamo per diventare grandi" ac milan

Nel pomeriggio Mateo Musacchio è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Tanti i temi trattati, andiamo a sentire le sue parole.

Le prime impressioni: "Mi sento molto bene, sono davvero felice. Questa è una nuova squadra nuova e ci stiamo conoscendo da poco. Queste partite sono importanti per conoscersi. Gli allenamenti sono fondamentali, ma è nella partita che si crea maggiore intesa".

Il gruppo rossonero non vede l'ora di giocare il ritorno contro il Craiova davanti ai quasi 60 000 mila tifosi: "E' vero, abbiamo voglia di giocare questa partita. Sappiamo che il sostegno dei tifosi sarà molto importante. Speriamo che riempiano lo stadio. Come abbiamo visto nella partita di andata in Romania non sarà facile, abbiamo bisogno di tutti per vincere".

L'obiettivo è di riportare al Milan ai vertici del campionato italiano, ma non solo: "La nostra volontà è questa, stiamo lavorando per diventare una grande squadra e anche la società sta facendo bene da questo punto di vista. Ci stiamo allenando duramente per fare un grande campionato. L'obiettivo è giocare di partita in partita. Adesso pensiamo a quella di giovedì, facendo un buon risultato e passando il turno. E così dobbiamo fare in ogni partita. Non pensiamo al futuro, ma a vincere partita dopo partita".

In questo primo mese di lavoro su cosa si è concentrato mister Montella?: "Stiamo lavorando tanto sulla difesa. In Italia, come in tutto il mondo, la difesa è importantissima. Le squadre si costruiscono a partire da dietro e ci stiamo allenando per fare un bell'anno" e sulla possiiblità di giocare con Bonucci: "Bonucci è uno dei migliori difensori del mondo. Se dovessi giocare al suo fianco, sarebbe tutto più semplice. Sono molto contento di giocare con lui"

In chiusura, Musacchio con chi si sta trovando meglio in questi primi giorni in rossonero?: "Con gli argentini, con i sudamericani ho legato maggiormente, ma la verità è che ho un ottimo rapporto con tutta la squadra. Tutti i ragazzi mi hanno accolto bene. Se qualcuno mi ha impressionato? Non ce n'è uno in particolare, ma posso dire che abbiamo grandi grandi giocatori e il livello della squadra è molto alto".