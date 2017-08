Milan, Suso di nuovo titolare. Poi rinnoverà - getty

Uno dei giocatori cardine della passata stagione è sicuramente Suso. Nella gara di andata contro il Craiova lo spagnolo non è stato nemmeno convocato per problemi fisici, gli stessi che gli hanno fatto saltare la tournée in Cina, ma per domani sera è abile e arruolato, ma soprattutto pronto per riprendersi la maglia titolare.

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, come ricorda la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, giocherà nel suo solito ruolo, ovvero attaccante esterno di destra. Nel caso Montella decida di cambiare modulo in corso d'opera o durante l'anno, l'ex reds è sicuramente uno dei giocatori più duttili che ha a disposizione: infatti Suso può giocatore sia nel 3-5-2 che nel 3-4-1-2. Il tecnico rossonero lo può impiegare come esterno destro, da mezzala, da seconda punta e da trequartista.

Nei prossimi giorni, Suso metterà la firma anche sul prolungamento di contratto. Il suo nuovo agente, Alessandro Lucci, nella giornata di ieri ha parlato con i vertici di via Aldo Rossi per il rinnovo del suo assistito (l'attuale contratto scade nel 2019 ndr) e l’obiettivo, in accordo con la società, è quello di arrivare alla firma entro il mese di agosto così che lo spagnolo possa iniziare il campionato in tranquillità. Il Corriere della Sera parla anche di cifre: il numero 8 del Milan dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2021 con adeguamento dello stipendio a 2,5 milioni

Si tratta di un giocatore assolutamente indispensabile e, dopo i tantissimi acquisti, bisogna trovare il tempo per blindare Suso.