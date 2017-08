Milan, verso il Craiova: i convocati di Montella

Domani sera il Milan attende il Craiova per la partita di ritorno valida per il terzo turno di Europa League. Dopo l'1-0 dell'andata i rossoneri hanno in tasca la qualificazione, ma cercheranno di vincere contro i rumeni di fronte a San Siro quasi sold out.

Verso l'ora di cena Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati. Mancheranno i giocatori sul mercato ovvero Bacca, Paletta e Sosa. Non ci sarà neanche Abate, ma è stato convocato Calhanoglu. Andiamo a leggere il comunicato.

Per la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro il CSU Craiova, in programma a San Siro giovedì alle ore 20.45, Vincenzo Montella ha diramato l'elenco dei 20 giocatori convocati. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Niang, André Silva, Suso.