Milan, capitolo mercato: chiesto Diego Costa al Chelsea in prestito oneroso per un anno? - Daily Express

Questa sera il Milan scenderà in campo a San Siro, davanti ad almeno 60.000 mila tifosi, per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro il Craiova. Nel frattempo, Fassone e Mirabelli non si fermano e continuano la loro ricerca per l'attaccante. Andiamo a scoprire le novità in merito.

Per molti giornali sportivi in edicola quest'oggi, il Milan tratta con il Chelsea per il prestito oneroso di Diego Costa per un anno. La dirigenza rossonera sta cercando di convincere l’attaccante naturalizzato spagnolo a posticipare di un anno il suo sbarco all’Atletico Madrid e non a gennaio come, in teoria, è previsto. L'assist, come sottolinea Sky Sport, può arrivare direttamente dal procuratore del centravanti, Mendes. Infatti, l'agente teme che, visto il ritorno a Madrid solo ad inizio 2018, per il blocco del mercato della squadra di Simeone, sei mesi di gioco mettano a rischio la convocazione per i mondiali di Diego Costa. Dunque il procuratore sta facendo leva proprio su questo per convincere il proprio assistito a giocare con il Milan per la prossima stagione.

Le piste Kalinic ed Aubameyang non sono chiuse: il croato nell'amichevole contro il Braunschweig è sembrato piuttosto svogliato, ma la dirigenza della Fiorentina non si schioda dai 30 milioni richiesti per cedere il proprio attaccante. Anche il club tedesco blinda Pierre-Emerick Aubameyang come ha sottolineato nei giorni scorso il ds del Borussia, Wtakse: "Nel calcio non si può garantire nulla, ma siamo convinti che Aubameyang giocherà con il Borussia Dortmund anche la prossima stagione. Per noi ha un valore immenso, proprio per questo non abbiamo molto da dire a riguardo. E’ stato capocannoniere lo scorso campionato e può esserlo di nuovo in questo". Non è escluso che il Milan faccia un ultimo tentativo per provare a strappare l’attaccante gabonese ai tedeschi.