Europa League 2017/18 - Le formazioni ufficiali di Milan - Craiova

Tutto pronto a San Siro per l'esordio stagionale del nuovo Milan di Vincenzo Montella. Per il ritorno del turno preliminare di Europa League, i rossoneri sfidano il Craiova di Devis Mangia dopo la vittoria, di misura, dell'andata. Il gol di Rodriguez a sparigliare le carte, prima di una ripresa in controllo. Adesso è tempo di ritorno e, ad un'ora dall'inizio della sfida, i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a scoprirle assieme.

Montella conferma il 4-3-3 visto in Romania, ma opta per tre cambi rispetto alla gara d'andata. Ci sono Conti, Locatelli e Suso al posto di Abate, Montolivo e Borini, che partono dalla panchina. Donnarumma tra i pali, Zapata e Musacchio la coppia di centrali e Rodriguez a sinistra. Kessie e Bonaventura le due mezzali, Cutrone centravanti con Niang sulla sinistra.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Niang. All: Montella.

Risponde Mangia con lo stesso modulo, più offensivo rispetto al 4-4-2 dell'andata. Vagenin e Mitrita ai lati di Baluta, Rossi e Bancu in mediana a fare da scudieri a Zlatinski. Dimitrov, Spahija, Kelic e Ferreira davanti a Calancea.

Craiova (4-3-3) Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Ferreira; Rossi, Zlatinski, Bancu; Vagenin, Baluta, Mitrita.