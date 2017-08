Milan, si avvicina il rinnovo di Suso - calciomercato

Il nuovo Milan sta prendendo sempre più forma: la dirigenza si è mossa parecchio sul mercato e sta cambiando molti giocatori della rosa di Montella. Della passata stagione in pochi sono stati confermati, tra questi c'è Suso.

Secondo i colleghi di Premium Sport, in via Aldo Rossi hanno pronto il rinnovo di contratto da far firmare allo spagnolo, ovvero un quadriennale da 2,5 milioni annui.

Suso, nel corso dell'estate, ha rifiutato molte offerte perche' vuole rimanere in rossonero. Dal canto proprio, la dirigenza milanista non ha mai nascosto di voler tenere l'ex Liverpool. Si sta aspettando così tanto perché Fassone e Mirabelli si sono dedicati prima al mercato in entrata. Inoltre, l'attaccante esterno ha cambiato procuratore (Lucci, lo stesso di Bonucci) e non vede l'ora di firmare il prolungamento.

Dopo Gigio Donnarumma, ora è arrivato il momento di un altro rinnovo fondamentale per Montella e non solo.