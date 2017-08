Google Plus

Milan, domani la sfida con il Betis: prove d'Europa

Domani sera, il Milan volerà a Catania per sfidare il Betis Siviglia in un'amichevole che profuma d'Europa.

Per i rossoneri sarà un test importante in vista dei play-off di Europa League di settimana prossima, contro la squadra macedone dello Shkendija.

Fonte AC Milan/Twitter

Domani, contro il Betis, Vincenzo Montella avrà modo di sperimentare nuovi moduli, ma soprattutto di testare nuovi giocatori. In particolare, il pubblico catanese vedrà dal primo minuto gli ultimi due acquisti della campagna faraonica di Fassone e Mirabelli, ovvero Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, per i due si tratta dell'esordio dal primo minuto con la maglia del Milan.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il tecnico campano schiererà una formazione che si avvicini il più possibile a quella definitiva: mancherà ancora Romagnoli (il difensore è sulla via del recupero ndr), ma per il resto Montella avrà tutti a disposizione.

Calcio d'inizio ore 20:45. Prove d'Europa in corso.