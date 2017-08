Milan, questa sera la sfida contro il Betis: Bonucci dal primo minuto

Questa sera il Milan giocherà contro il Betis Siviglia a Catania per un'amichevole che profuma d'Europa. Per Vincenzo Montella sarà l'occasione, nonostante parecchi giocatori non convocati, di testare alcuni dei nuovi arrivati in vista dei play off di Europa League in programma settimana prossima contro lo Shkendja (andata a San Siro, ritorno in Macedonia ndr).

In particolare partirà dal primo minuto il colpo dell'estate del mercato rossonero (almeno fino ad ora ndr), Leonardo Bonucci. Ma non solo: spazio anche ad Andrè Silva e Calhanoglu. Invece debutto rimandato per Lucas Biglia: l'argentino non è stato convocato a scopo precauzionale per un leggero risentimento muscolare. Sono rimasti a Milano anche alcuni rossoneri utilizzati parecchio in questo primo mese di ritiro, come Gigio Donnarumma, Conti, Rodriguez o Bonaventura. Quindi il tecnico campano dovrà affidarsi a parecchie seconde linee.

I CONVOCATI

PORTIERI: Antonio Donnarumma, Soncin, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Gomez, Calabria, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Sosa

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Come detto non ci sarà Gigio, quindi spazio all'altro Donnarumma della squadra, ovvero Antonio. Difesa a quattro guidata dalla coppia centrale Bonucci e Gómez, sulle fasce troveremo invece Calabria ed Antonelli. Montolivo farà il regista e ai suoi lati agiranno Kessie e Calhanoglu. In attacco esordio dal primo minuto anche per Andrè Silva, Suso e Borini completeranno il tridente rossonero.

Milan 4-3-3: A.Donnarumma; Calabria, Gomez, Bonucci, Antonelli; Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Suso, André Silva, Borini.