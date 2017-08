Milan, Biglia non convocato per il Betis: si teme uno stiramento?

ac milan

Il Milan questa sera giocherà contro il Betis Siviglia per prepare al meglio la sfida contro lo Shkendija, valevole per i playoff di Europa League. Per l'ultima amichevole estiva dei rossoneri, sono tanti i giocatori non convocati, spicca l'assenza Lucas Biglia: l'argentino, in teoria, doveva essere presente a Catania e giocare, per la prima volta, dal primo minuto con la sua nuova squadra, ma andiamo a scoprire perchè non ci sarà.

Nell'ultimo allenamento Lucas Biglia si è fermato per un risentimento muscolare. A Milanello vogliono andare tranquilli ma, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, lo staff medico del Milan teme uno stiramento per il regista argentino prelevato questa estate dalla Lazio. Oggi il giocatore rossonero si sottoporrà agli esami di rito, ma se fosse ufficiale la prognosi, Vincenzo Montella non lo avrà a disposizione per 3/4 settimane.

Inizia male l'avventura di Lucas Biglia al Milan.