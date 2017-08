Milan, blitz per Kalinic: la prossima settimana sarà decisiva

Source: Gabriele Maltinti/Getty Images Europe

In una calda domenica di agosto il Milan sceglie il suo nuovo attaccante: secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per Nikola Kalinic in rossonero ci siamo quasi. Le due parti sono vicine, nelle prossime ore la dirigenza di via Aldo Rossi darà la spallata finale. Chiusura probabile entro il termine della prossima settimana, se non addirittura prima di Ferrragosto.

COME MAI L'ACCELERATA?

Come racconta la rosa, un passo avanti determinato dall'avvicinamento di Simeone alla viola (18 milioni di euro tra parte fissa e bonus ndr). Se il Cholito, così sembra, sarà un nuovo giocatore della squadra di Stefano Pioli nei prossimi giorni, di pari passo Kalinic si avvierà verso Milano. A luglio Corvino aveva fissato il prezzo di 30 milioni, ora Mirabelli potrebbe inserire una contropartita, come Paletta o Antonelli. Per Gianluca di Marzio, noto esperto di calciomercato, l'accordo definitivo dovrebbe essere raggiunto sui 25 milioni di euro. Il croato ha messo in stand-by l'Everton proprio perché vuole solo il Milan, come ha sempre ribadito. Se non ci saranno ulteriori cambiamenti, si chiuderà tra lunedì e martedì.

Sempre per la Gazzetta dello Sport, con i viola si tratterà solo per Kalinic e non per Badelj (per i viola è incedibile), ma non si escludono nuovi ritocchi davanti. La dirigenza cinese spinge per un attaccante top e nelle scorse settimane si era parlato di un extra budget a disposizione.