Milan, Romagnoli rientra in gruppo

Vincenzo Montella può tornare a sorridere, nonostante l'infortunio di Lucas Biglia (out per circa un mese ndr). Il tecnico rossonero ritrova infatti Alessio Romagnoli.

Il difensore ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi in gruppo: come scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Romagnoli ha svolto la prima parte del lavoro con i compagni, saltando parte tattica e partitella. L'ex Roma ha superato i problemi fisici al menisco che negli ultimi mesi lo hanno tenuto lontano dai campi. Lo staff medico aveva optato per una terapia conservativa e non per l'operazione, scelta che si è rilevata corretta.

Non è ancora ufficiale la data del rientro visto che, il centrale nativo di Anzio, non ha svolto la preparazione estiva quindi ci sarà la necessità di recuperare il lavoro perduto.

Montella, per il momento, non ha problemi nella retroguardia, quindi gestirà con molta calma ed attenzione il rientro del giovane ragazzo. Da Milanello si ipotizza un possibile rientro dopo la sosta per le nazionali, anche se, per i più ottimisti, il debutto ufficiale potrà verificarsi già alla prima di campionato contro il Crotone.