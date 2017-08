Milan, ti aspettano due settimane di fuoco AC milan

Per il Milan iniziano due settimane di tour de force: quattro partite e zero riposi per i rossoneri di Vincenzo Montella.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, saranno 14 giorni per seminare, crescere e valutare a Milanello. Siamo solo a metà agosto e per il Milan inizia due settimane di fuoco: quattro partite in dieci giorni. Il coefficiente di difficoltà, almeno sulla carta, è piuttosto abbordabile. Ma per Vincenzo Montella sarà importante verificare l'approccio dei suoi ragazzi perché, come continua la rosa, da queste quattro sfide passa molto della prima parte di stagione. Si inizia giovedì con l'andata dei play-off in Europa League contro lo Shkendija con l'obiettivo di chiudere la pratica a San Siro. Dopo di che, sarà il turno della prima partita (in programma domenica sera e non più lunedì ndr) di campionato contro il Crotone allo Scida: gara da non sottovalutare come ha detto lo stesso tecnico rossonero qualche settimana fa.

Il 24 agosto il Milan volerà in Macedonia per il ritorno dei play-off e si spera che quella partita darà ai rossoneri il pass per la fase ai gironi di Europa League. L'ultimo impegno sarà domenica 27 con la seconda gara di campionato contro il Cagliari tra le mura amiche del Meazza. Vincenzo Montella non lascerà nessun giorno libero ai suoi giocatori, nemmeno a Ferragosto.

Poi ci sarà la sosta delle Nazionali dove a Milanello si farà il primo bilancio di inizio stagione.