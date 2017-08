Milan, verso lo Shkëndija: tanti i dubbi di Montella

acmilan

Giovedì sera il Milan torna in campo per il playoff di andata di Europa League contro lo Shkëndija. Match molto importante per i rossoneri che vorrebbero chiudere la pratica già tra le mura amiche di San Siro ed andare in Macedonia il 24 agosto con un buon risultato alle spalle. Ma attenzione a non sottovalutare gi avversari.

Secondo i colleghi di Sky Sport 24 Vincenzo Montella ha diversi dubbi su chi schierare dal primo minuto, ma non sul modulo: si continua ancora con il 4-3-3. In porta ci sarà sempre Gigio Donnarumma, in mezzo il capitano Leonardo Bonucci e uno tra Zapata e Musacchio, sulle fasce invece Conti e Rodriguez. In mediana ballottaggio in regia tra Locatelli e Montolivo, con Kessie e Bonaventura. Ma è in attacco che il tecnico rossonero ha i maggiori interrogativi: a sinistra vedremo uno tra Borini-Niang e in attacco André Silva o Cutrone, con il portoghese, questa volta, favorito rispetto al giovane bomber del vivaio, anche se va detto che quest'ultimo sta dimostrando in allenamento di essere in grande condizione. Sulla destra ci sarà Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Conti, Bonucci, Zapata/ Musacchio, Rodriguez; Montolivo/ Locatelli, Kessie', Bonaventura; Suso, Niang/Borini, André Silva/Cutrone. Allenatore: Vincenzo Montella

Da segnalare che sono già stati venduti 23 mila biglietti per la gara del Meazza. Numeri importanti visto che Milano è praticamente deserta, ma la voglia di andare a San Siro è tanta tra i tifosi rimasti nel capoluogo lombardo.