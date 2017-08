Milan-Škendija, Montella dice ancora 4-3-3 e Bonucci dal primo minuto

Borini e Bonucci, acmilan.com

Il Milan è pronto a scendere in campo per inaugurare il primo mini ciclo di partite di questa stagione che si annuncia lunga e ricca di impegni per i rossoneri. A San Siro arrivano i rossoneri macedoni dello Škendija, ultimo ostacolo sulla strada di Vincenzo Montella sulla strada che porta al tabellone principale dell'Europa League e al definitivo ritorno in Europa del Milan.

Il tecnico nella conferenza stampa della vigilia ha voluto mettere in guardia tutti i suoi giocatori: guai sottovalutare questo impegno e vietato pensare ad una vittoria facile. Serviranno la prestazione giusta e l'approccio migliore alla gara per portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno. Montella a Milanello ha continuano ad insistere sul 4-3-3, in attesa che fra i difensori recuperi Romagnoli, con l'ex Roma che permetterà il passaggio alla difesa composta da tre centrali e due laterali a tutta fascia. Questo però è il futuro, il presente si chiama coppia centrale formata da Bonucci e Zapata davanti a Donnarumma. Prima da titolare in gare ufficiali per l'ex Juventus, pronto a scendere in campo anche con la fascia da capitano al braccio. Ai lati confermati Conti e Ricardo Rodriguez, con l'ex Atalanta che ha colpito un po' tutti a Milanello per le sue capacità atletiche.

A centrocampo il ballottaggio per sistemarsi davanti alla difesa, in assenza di Lucas Biglia per infortunio, sembra essere stato vinto da Montolivo, con Locatelli che dovrà sedersi in panchina. Ai fianchi dell'ex Fiorentina ci dovrebbero essere Kessie, un altro di quelli che è piaciuto molto nel pre campionato del Milan e Calhanoglu, con Montella intenzionato a trovare il modo migliore per sfruttare tutto il talento del turco che ha già fatto intravedere le sue capacità calcistiche. Infine il tridente d'attacco dovrebbe essere formato da Bonaventura, Andrè Silva e Suso. Conferma importante per l'attaccante portoghese ex Porto, con Montella che ha parlato anche di lui in conferenza stampa. Il 22enne ha una voglia matta di far vedere a tutti il proprio valore e far capire perchè su di lui penda la benedizione di Cristiano Ronaldo. Ai suoi fianchi due che a calcio ci sanno giocare, pronti a mettere in area palloni di qualità che Andrè Silva sarà chiamato a finalizzare nel migliore dei modi.

Probabile formazione

Milan 4-3-3: G. Donnarumma, Conti, Bonucci, Zapata, R. Rodriguez; Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Suso, Andrè Silva, Bonaventura. All. Montella