Milan-KF Shkëndija in diretta, Playoff Europa League 2017/18 LIVE (20.45)

Buonasera e benvenuti a tutti ad una nuova diretta scritta in tempo reale di VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana, ed a nome di tutta la redazione calcistica vi presento la sfida tra Milan ed FK Shkëndija, valevole per il turno d'andata dei Playoff di Europa League 2017/18. Questo sarà dunque l'ultimo turno preliminare: chi passa, è direttamente nella fase a gironi. Calcio d'inizio previsto per le 20.45 sul prato di San Siro, a Milano.

San Siro. | Fonte: twitter.com/acmilan

Il momento delle due squadre

Rossoneri che a metà agosto sono già alla terza gara ufficiale, reduci dalla doppia vittoria (1-0 in trasferta e 2-0 in casa) contro i rumeni del Craiova. In generale, invece, comportamento altalenante nelle amichevoli, con le vittorie su Lugano (4-0) e Bayern (4-0) e le sconfitte per 3-1 e 2-1 rispettivamente contro Borussia Dortmund e Betis Siviglia.

Comunque, sono dati che non preoccupano Montella, ancora alle prese con l'inserimento dei numerosissimi nuovi acquisti del Milan in ogni zona del campo. Secondo i rumors di mercato, sarebbe in dirittura d'arrivo anche l'affare Kalinic, liberato dall'arrivo di Simeone a Firenze: per il croato, visite mediche previste a brevissimo.

Immagini dalla rifinitura del Milan. | Fonte: twitter.com/acmilan

La lunga, lunghissima stagione dello Skhëndija è invece iniziata già a giugno: tre amichevoli nazionali, tutte concluse 1-1, prima di iniziare la graticola dei preliminari. I macedoni (che in realtà sono rappresentanza della minoranza albanese nel paese) hanno infatti affrontato tutti i primi tre turni: 7-0 complessivo per liberarsi dei moldavi del Dacia Chisinau, poi un 3-1 con tripletta di Besart Ibraimi per stendere i finlandesi dell'Helsinki, incapaci di andare oltre l'1-1 al ritorno in terra nordica.

A cavallo tra fine luglio ed inizio agosto, invece, la sfida più dura, quella ai lituani dell'FK Trakai: a Vilnius, una lotta senza confine ha visto i padroni di casa trionfare per 2-1 giocando oltre mezz'ora in 11 contro 9, complici le espulsioni di Stehno Junior e Cuculi. Lo Skhëndija, però, è stato eroico nel contenere lo svantaggio, ed è riuscito a ribaltare tutto al Mladost Stadium di Strumica, dove ancora Ibraimi ha inaugurato il tris che regala ai rossoneri (gli altri) l'occasione di scendere in campo alla scala del calcio.

Le ultime dal campo

Vincenzo Montella non ha nessuna intenzione di deludere gli almeno 30.000 spettatori previsti questa sera a San Siro, ma allo stesso tempo ha ancora tante idee e tanti schemi da sperimentare. Ancora out gli infortunati Romagnoli e Biglia, mentre non sono convocati, probabilmente per ragioni di mercato, Gabriel Paletta e M'baye Niang.

Prevista quindi una conferma per il 4-3-3 del tecnico campano: tra i pali Gigio Donnarumma, mentre nella linea a quattro sarà Cristian Zapata ad appoggiare l'esordio ufficiale, con la fascia da capitano, di Leonardo Bonucci, garantendo un turno di riposo in vista dell'esordio in campionato a Musacchio. Sulle fasce, invece, possibile vedere Antonelli (e non Rodriguez) come opposto di Andrea Conti. In cabina di regia Riccardo Montolivo sembrerebbe leggermente favorito su Locatelli, mentre accanto a lui dovrebbero prendere posto Kessié e Calhanoglu. Il turco dovrebbe rimpiazzare Bonaventura, anch'egli a riposo, ma potrebbe anche essere spostato nei tre d'attacco, togliendo il posto a Fabio Borini, che altrimenti comporrà il tridente con Suso ed André Silva.

It was great to receive this special visit from manager and captain of @fcshkendija! Ci vediamo #amici! See you tomorrow for #MilanShkendija pic.twitter.com/jYzK6flHed — AC Milan (@acmilan) 16 agosto 2017

I macedoni, come sottolineato da Montella, hanno già giocato la prima di campionato, battendo i campioni in carica del Vardar per 2-0: cercheranno quindi di coprire con l'atletismo il nettissimo divario tecnico-tattico tra le due squadre. Verosimilmente, Qatip Osmani schiererà i suoi col solito 4-2-3-1, che vede il solo Celikovic (terzino sinistro) come non-macedone in rosa. Alimi e Totre comporranno la mediana, Radeski e Abdurahimi correranno sulle fasce, ma tutti i pericoli arriveranno dalla coppia Ferhan Hasani - Besart Ibraimi, già in formissima in questa estate.

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Bonucci, Antonelli; Kessié, Montolivo, Calhanoglu; Suso, André Silva, Borini. All Montella

Shkëndija (4-2-3-1): Zahov; Todorovski, Bejtulai, Bojku, Celikovic; Alimi, Totre, Radeski, Hasani, Abdurahimi; Ibraimi. All. Osmani