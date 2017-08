Crotone-Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Crotone-Milan, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A TIM il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Mariani. Seguiremo l'avvicinamento al match e poi tutti i 90', a partire dalle ore 20:45.

QUI CROTONE

Il pre-campionato dei pitagorici non è andato male. Varie amichevoli sono state giocate tra cui quelle con Cagliari e Roccella. Buono anche l'esordio in Tim Cup contro il Piacenza, 2-1 in favore degli squali. Crotone che, con la spinta del pubblico, oggi dovrà essere bravo a finalizzare le occasioni che ci saranno.

Con la partenza di Falcinelli, segnare non sarà per niente facile. Attenzione però agli acquisti di Mariano Izco e di Ante Budimir che ritorna in Calabria dopo una brutta stagione alla Samp (0 gol in 11 presenze di Serie A). Il croato però, nella stagione in B col Crotone, ha siglato 11 dei 16 gol allo Scida.

Occhio quindi ai nuovi ma anche ai vecchi. Barberis ha dimostrato nelle ultime amichevoli di saperci fare dai calci piazzati. Occhio anche a Stoian e in particolare a Tonev che, nelle ultime gare della scorsa stagione, ha dimostrato di avere grandi qualità e un piede niente male.

Per quanto riguarda l'11 d'esordio di Nicola, in porta ci sarà quasi sicuramente Cordaz che davanti a se avrà Faraoni, Ceccherini, Cabrera e Martella. A centrocampo ci sarà spazio per Rohdén, Izco, Barberis e Stoian. In avanti dovrebbero giocare Tonev e Budimir.

Diretta Crotone-Milan

QUI MILAN

Il nuovo Milan di Montella è pronto per l'esordio in campionato. I rossoneri arrivano da un secco 6-0 contro i macedoni dello Shkendija che ha ipotecato il passaggio ai gironi di EL. I rossoneri dunque, dovranno necessariamente portare i primi 3 punti della stagione a casa per iniziare al meglio la stagione.

Tanti acquisti da parte della società che ha regalato a Mister Montella una nuova squadra davvero competitiva. L'aeroplanino dovrà essere bravo a gestirla nei migliori dei modi, trovando il giusto modulo che metta in mostra tutte le qualità di ogni singolo giocatore.

L'acquisto più importante è stato naturalmente quello di Leonardo Bonucci. Fassone e Mirabelli sono riusciti ad effettuare un grandissimo colpo di mercato. Il difensore centrale ha portato grandissima qualità e sostanza nel reparto difensivo che negli ultimi anni ha avuto grosse difficoltà. Un nuovo leader che ha già dimostrato di essere affamato e che ha voglia di riportare il Milan in alto.

Per quanto riguarda l'11 titolare di stasera, Montella dovrebbe fare affidamento al 4-3-3 standard. In porta giocherà Gianluigi Donnarumma, protetto da Rodriguez, Musacchio, Bonucci e Conti. In mezzo al campo la cabina di regia dovrebbe essere affidata a Locatelli preferito a Montolivo ed al suo fianco giocheranno Kessié e Calhanoglu nei ruoli di mezze ali. Il tridente d'attacco dovrebbe essere formato da Suso a destra e Borini a sinistra. Unico dubbio è quello tra André Silva-Cutrone che si contendono un posto da titolare.