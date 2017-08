Milan, cambio di programma. La firma di Kalinic sarà domani alle 12 in diretta sui social

Nikola Kalinic, corrieredellosport.it

Nikola Kalinic non firmerà oggi il contratto che lo legherà al Milan per le prossime quattro stagioni. Niente allarmi o ripensamenti sull'affare, però, semplicemente un piccolo cambio di programma deciso dalla società rossonera per permettere a tutti i tifosi del Milan di poter seguire via social network la presentazione ufficiale dell'attaccante croato.

Presentazione che avverrà nella giornata di domani alle ore 12 da Casa Milan, quando Fassone e Mirabelli faranno gli onori di casa per quanto riguarda l'arrivo di Kalinic. Diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Milan, ma anche su Weibo, una sorta di Facebook cinese, perchè i tifosi del Diavolo in Oriente, ora più che mai, non possono essere dimenticati o messi in secondo piano. Orario ideale da questo punto di vista, perchè in Cina è il momento della prima serata e quindi la possibilità di avere più utenti e tifosi a seguire la presentazione è quanto mai concreta.

Kalinic intanto è arrivato a Milanello intorno alle 15 per svolgere la seconda parte dei test medici e atletici della sua giornata. Iniziata molto presto, alle 7.45, alla clinica La Madonnina, in centro a Milano. Da capire quelle che sono le sue condizioni di forma, perchè se è vero che ha svolto la preparazione con la Fiorentina, negli ultimi giorni non si era più presentato agli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli. Possibile abbia perso un po' di brillantezza, nulla che però gli impedisca di essere da subito a disposizione di Vincenzo Montella. Pronto a schierarlo e utilizzarlo in questo Milan che fino a questo momento ha raccolto solo sorrisi sul campo e sul mercato.