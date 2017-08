Milan, Gustavo Gomez e Sosa cercati con insistenza da club turchi

Sosa e Gustavo Gomez, milanlive.it

Il Milan ha definito l'acquisto di Nikola Kalinic dalla Fiorentina e in attesa di capire se ci sarà qualche altro movimento in entrata, Fassone e Mirabelli sono più che mai concentrati su quelle uscite di cui si parla da diverso tempo, ma che ancora devono essere definite. Paletta sembra essere vicino alla Lazio, Niang deve ancora decidersi sullo Spartk Mosca, mentre dalla Turchia sono arrivati interessamenti concreti per Gustavo Gomez e Josè Sosa.

Entrambi non rientrano più nei piani tecnici di Montella, come testimoniano le ripetute esclusioni dalla varie liste dei convocati delle prime uscite stagionali di questo nuovo Milan che vince e tutto sommato convince più di quello della passata stagione. In particolare su Gustavo Gomez il pressing del Fenerbahce sembra essere davvero intenso e continuo, tanto che dal club filtra che l'allenatore voglia puntare tutto su di lui per la propria difesa della prossima stagione. A testimonianza della voglia dei turchi di chiudere, a Milano sono arrivati in queste ore alcuni dirigenti ed emissari, pronti ad incontrare il Milan e l'entourage del giocatore per provare a definire l'intera operazione. Da parte rossonera c'è tutta la disponibilità a sedersi ad un tavolo per trattare, sul fronte Fenerbahce si respira aria di ottimismo per rientrare ad Istanbul con il nuovo acquisto per il reparto arretrato.

Diverso invece il discorso per Sosa che già nelle scorse settimane aveva rifiutato diverse proposte che gli erano arrivate, anche dalla stessa Turchia. In questo ore il Fenerbahce vuole fare un tentativo anche per lui, per cercare una doppia operazione, unita a quella, possibile, legata a Gustavo Gomez. Il centrocampista, attraverso il proprio agente, ha sempre ribadito la volontà di rimanere a Milanello, ma anche in questo caso il messaggio di società e allenatore è arrivato forte e chiaro: l'argentino non è più ritenuto parte integrante del nuovo progetto tecnico rossonero. I media turchi nelle scorse ore hanno parlato di un accordo raggiunto fra Sosa, il Milan e il Trabzonspor che ha già fatto spesa a Casa Milan prendendo Kucka. La situazione non è ancora in stato così avanzato, ma l'interesse per Sosa non è stato smentito. Non solo entrate, il Milan lavora con forza anche sulle uscite.