Shkendija-Milan, Montella si affida ai giovani

Stasera a Skopje, in Macedonia, si giocherà il ritorno dei preliminari di Europa League tra Shkendija e Milan, valido per la qualificazione ai gironi. All'andata i rossoneri si sono imposti con un secco 6-0 che ha ipotetecato al 99% il passaggio del turno. Nella solita conferenza alla viglilia del match, Mister Montella ha dichiarato che scenderà in campo una squadra diversa dal solito ma pur sempre competitiva. Ha dichiarato inoltre, che la turnazione sarà spesso usata in questa stagione vista l'ampiezza della rosa che ha a disposizione il tecnico campano.

Molti big non saranno nell'undici titolare che verrà schierato, causa riposo: Gianluigi Donnarumma, Conti, Calhanoglu, Montolivo, Musacchio e Rodriguez e gli acciaccati Biglia e Bonaventura, quest'ultimo infortunatosi nella partita d'andata. Ritorna a disposizione Alessio Romagnoli che aveva smesso di allenarsi a causa di un problema al ginocchio. Montella dunque, darà spazio ai giovani della per provare la difesa a 3 che potrebbe diventare un modulo spesso utilizzato durante la stagione. Come detto in precedenza, nessuna partita è da sottovalutare, soprattutto con chi non ha nulla da perdere. Proprio come i macedoni dello Shkendija che, sicuramente, cercheranno di mettere in difficoltà dal 1' minuto la difesa rossonera con i migliori giocatori a propria disposizione, tra cui Ibraimi ed Hasani.

Per quanto riguarda le formazioni, Montella dovrebbe utilizzare il 3-5-2 con Storari tra i pali, Zapata, Bonucci e Romagnoli che andranno a comporre il tridente difensivo. A centrocampo sulla fascia destra giocherà Calabria, i tre al centro saranno Zanellato, Locatelli e Mauri mentre sulla catena di sinistra spazio ad Antonelli. Avanti la coppia d'attacco sarà formata da André Silva e Cutrone.

I macedoni dello Shkendija giocheranno con un 4-2-3-1, con Zahov tra i pali, di fronte a lui una difesa formata da Teqja, Cuculi, Bejtulai e Todorovski. I due a centrocampo saranno Totre e Alimi, davanti a loro ci saranno Stenio Junior, Hasani, Ibraimi e davanti giocherà Radeski.