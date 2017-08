Milan, verso il Cagliari: Locatelli in regia, Cutrone in vantaggio su Andrè Silva - acmilan

Domani sera il Milan torna in campo per la seconda giornata di campionato: a San Siro arriva il Cagliari di Rastelli che, dopo aver affrontato la Juventus allo Stadium, ora deve sfidare un'altra big del nostro campionato.

I rossoneri, dopo il successo contro lo Shkendija, hanno ottenuto il pass per la fase a gironi di Europa League: un primo obiettivo raggiunto per la squadra di Montella che nelle prossime settimane affronterà Austria Vienna, Rijeka ed AEK Atene. Ora però testa al campionato: il Milan, dopo il netto successo contro il Crotone all'esordio, vuole ripetersi anche domani di fronte al pubblico amico prima della pausa per le Nazionali.

Si ritorna al 4-3-3

Contro la squadra macedone, Montella aveva provato il 3-5-2, ma domani ritornerà all'ormai consolidato 4-3-3 (per il momento la difesa a tre viene accantonata ndr). In porta ci sarà Donnarumma, al fianco di Bonucci il tecnico rossonero schiererà Musacchio e non Romagnoli, appena rientrato dall'infortunio, sulle fasce spazio a Conti e Rodriguez. A centrocampo ballottaggio tra Montolivo e Locatelli in cabina di regia, con l'under 21 in leggero vantaggio rispetto all'ex capitano rossonero; a completare il reparto confermati Kessié e Calhanoglu. Altro dubbio in attacco, Cutrone ha un leggero margine su Andrè Silva. Suso e Borini rifiniscono il tridente rossonero. Piccolo particolare, formazione identica a quella schierata a Crotone domenica scorsa.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Suso, Andre Silva, Borini. All. Montella