Milan-Cagliari in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (20.45)

NOTE: Si gioca per la seconda giornata di Serie A 2016/17 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Calcio d'inizio previsto per le 20.45.

Buonasera e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte di VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e vi racconterò Milan-Cagliari! Si gioca per la seconda giornata di Serie A 2017/18, l'ultima prima della sosta per le nazionali. A San Siro, i rossoneri vanno in scena dopo cinque vittorie consecutive senza subire gol tra Europa League e campionato, mentre i sardi devono riscattare la sconfitta all'esordio.

Il Milan nella trasferta contro lo Shkendija. | Fonte: bonucci_leo19

Il momento delle due squadre

Milan che si avvia a chiudere l'estate sulle ali dell'entusiasmo: una campagna acquisti faraonica ha fornito a Montella sostanzialmente un nuovo elemento in ogni posizione di campo, ed il rendimento fino ad ora è impeccabile. Dopo la vittoria nel terzo turno preliminare di Europa League, con un 3-0 complessivo al Craiova, è arrivata la goleada interna contro lo Shkendija: 6-0 firmato dalle doppiette di André Silva e Montolivo, oltre alle reti di Antonelli e Borini.

Nell'esordio nazionale, poi, i rossoneri hanno passeggiato contro il Crotone: rimasti in superiorità numerica già ad inizio partita, i ragazzi di Montella hanno chiuso 0-3 la pratica dell'Ezio Scida. Kessié dal dischetto, poi Patrick Cutrone e Suso le tre firme, con il talentino del vivaio del Milan a decidere anche la gara di ritorno del preliminare in macedonia: suo, su suggerimento di Locatelli, l'1-0 finale.

Mirabelli assieme ad Han Li, che sarà presente allo stadio per la prima casalinga del Milan. | Fonte: twitter.com/acmilan

Inizio di stagione caratterizzato dai calci di rigore invece quello del Cagliari di Massimo Rastelli: prima il match di Coppa Italia contro il neo-retrocesso Palermo, deciso proprio dal dischetto dopo l'1-1 firmato da Joao Pedro e La Gumina. Esperienza positiva in questo caso per i rossoblù, che hanno passato il turno, salvo poi fallire, proprio dagli undici metri, il pallone del possibile pareggio allo Juventus Stadium, nella prima gara di campionato. Alla fine, sarà 3-0 per i bianconeri, con Dybala e Higuain ad allungare il gap battezzato dalla rete di Mandzukic.

Entusiasmo in settimana per gli isolani, che hanno accolto l'arrivo di Gregory Van Der Wiel dal Fenerbahce per una cifra vicina ai due milioni di euro. Si tratta del settimo arrivo dell'estate dei quattro mori, ma non è finita: con Borriello passato alla S.P.A.L., il principale indiziato per sostituirlo è Leonardo Pavoletti. La trattativa con il Napoli per il prestito con diritto di riscatto è a buon punto, ma qualora non dovesse arrivare l'accordo è pronta la pista Djordjevic della Lazio.

Van Der Wiel alla prima apparizione in rossobl

Le ultime dal campo

Per Vincenzo Montella si vedono tra i convocati, per la prima volta, Biglia e Kalinic: l'ex-Lazio rientra dall'infortunio, mentre per il croato sarà la prima esperienza con i rossoneri. Ancora out, invece, Jack Bonaventura, che tornerà arruolabile probabilmente a metà settembre.

Comunque, l'allenatore campano non rivoluzionerà la sua formazione: accantonato l'esperimento provato in settimana della difesa a tre, si torna al 4-3-3. Donnarumma tra i pali, confermata la coppia Bonucci-Musacchio al centro, con gli altri due nuovi acquisti, Conti e Rodriguez, a coprire le fasce. In mezzo, la novità è il ritorno di Riccardo Montolivo in cabina di regia, con Kessié e Cahlanoglu al suo fianco. Dopo un'estate da protagonista assoluto, arriva la conferma nel ruolo di unica punta per Patrick Cutrone: ancora dalla panchina André Silva, mentre Suso e Borini prenderanno posto sulle ali.

La presentazione ufficiale di Nikola Kalinic. | Fonte: twitter.com/acmilan

Rastelli invece sarà costretto a rinunciare, per infortunio, a Deiola, Melchiorri e Rafael. I rossoblù dovrebbero essere in campo con un 4-4-1-1 abbastanza diverso dal rombo visto contro la Juventus. Confermata la linea difensiva davanti a Cragno: Padoin e Capuano dovrebbero occupare le fasce, con Andreolli e Pisacane in zona centrale. Il centrocampo abbastanza coperto dovrebbe vedere Faragò a destra e Ionita come suo opposto, mentre Cigarini e Barella dovranno fare diga. Solo panchina, almeno inizialmente, prevista per Farias e Cop: campo a Joao Pedro a supporto di Marco Sau.

La partenza per Milano del Cagliari. | Fonte: twitter.com/cagliaricalcio

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini. All. Montella

Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro, Sau. All. Rastelli