Milan - Cagliari, le formazioni ufficiali

Debutto casalingo, in campionato, per il Milan di Montella. Sbarca a San Siro il Cagliari, travolto al via dalla Juventus di Max Allegri. Cammino tortuoso per i sardi, chiamati all'impresa contro il rinnovato diavolo. Ago della bilancia che pende ovviamente verso i rossoneri, reduci da un comodo passaggio del turno in Europa League.

Milan

Montella conferma il 4-3-3 e soprattutto conferma il giovane Cutrone nell'undici d'avvio. Borini e Suso affiancano il prodotto della "cantera", mentre Montolivo reprime l'ascesa di Locatelli e difende il posto in cabina di regia. Kessie è il mastino di mezzo, Calhanoglu l'elemento di imprevedibilità. A guidare la difesa, Bonucci. Rodriguez e Conti laterali bassi, Musacchio completa il pacchetto arretrato.

Donnarumma; Conti, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini

Cagliari

Rastelli replica invece con il canonico 4-3-1-2. J.Pedro è il collante, Farias affianca Sau. Cigarini dirige il gioco, Barella e Ionita rifiniscono il comparto centrale. Dietro, esperienza in dosi industriali. L'ex Juve Padoin in corsia, Andreolli, in cerca di riscatto dopo una deludente parentesi all'Inter, al centro con Pisacane, Capuano sull'altro out. Tra i pali Cragno, con Donnarumma è duello tra numeri 1.

Cragno; Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano; Ionita, Cigarini, Barella; João Pedro; Farias, Sau