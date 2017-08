Milan, mercato chiuso al 99% - acmilan

Questa sera il mercato estivo chiuderà i battenti. Il Milan è stato tra le squadre che hanno speso di più mettendo a segno ben undici colpi: Fassone e Mirabelli hanno programmato minuziosamente il lavoro, facendo il grosso tra giugno e luglio con ben 10 acquisti. Invece nella seconda parte dell’estate il club di via Aldo Rossi ha acquistato solamente Nikola Kalinic dalla Fiorentina.

Ultimo giorno a fari spenti?

Difficile che si possa assistere a colpi a sorpresa. Il Milan in questo ultimo giorno di calciomercato non metterà a segno nessun colpo last-minute, a meno che non si presentino soluzioni molto vantaggiose, ma tutto passa dalla cessione di Niang: il francese sembra accettare solo il Torino, ma i rossoneri lo valutano 20 milioni. I granata si sono spinti fino a 16 milioni più bonus, troppo pochi per la dirigenza milanista. Oggi si terrà l'ultimo round per il passaggio di Niang in granata, si proverà a limare la distanza. Ci si aspettava anche la cessione di altri esuberi, ma Paletta, Gomez e Sosa hanno deciso di restare a Milanello. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina lancia l'ipotesi Jankto, centrocampista in forza all'Udinese, ma le trattative con il club friulano potrebbero partire soltanto nel caso di una cessione immediata di Niang, i tempi stringono.

#APACF Show

Intanto, ieri sera il canale social del Milan su Facebook ha lanciato l'#APACF Show, acronimo per il tormentone "adesso passiamo alle cose formali". Questa diretta è in programma questa sera alle 23, saranno presenti lo stesso Marco Fassone (autore della frase celebre ndr) e il ds Mirabelli. I due dirigenti parleranno di mercato, magari commentando un ultimo acquisto del Milan? Questo è il sogno dei tifosi. Più probabile che i due facciano un riassunto del mercato faraonico del Milan.