Milan, tentativo per Pellegri e Salcedo a 2 ore dal termine del mercato

Prima le uscite poi le entrate. Era questo il diktat di Fassone e Mirabelli per gli ultimi giorni di mercato e si sta rispettando alla perfezione. Oggi, ultimo giorno di trattative, il Milan ha ceduto al Torino Niang, ricevendo 20 milioni freschi da reinvestire su un altro obiettivo, o meglio, altri obiettivi. Infatti è in corso un incontro a Casa Milan con Beppe Riso, agente dei due gioielli del Genoa Pellegri e Salcedo, con l'obiettivo di fare un gran colpo di prospettiva nelle ultime ore di mercato.

I due ragazzi di proprietà del Genoa sono stati cercati nella prima parte del mercato dall'Inter e dalla Juventus. I nerazzurri avevano anticipato tutti chiudendo praticamente la trattativa a metà Giugno ma, come detto anche dal Presidente Preziosi, l'affare non è mai stato formalizzato portando quindi il grifone a cercare acquirenti altrove. E su tutti si sono fatti avanti Fassone e Mirabelli, che avevano già parlato con il Genoa dopo la sfida di Sabato con la Juve e che vogliono chiudere la trattativa nel poco tempo che separa dal gong finale.

Da quanto si apprende da Casa Milan, l'incontro sta procedendo bene e per chiudere l'affare serve davvero fare una corsa contro il tempo. L'Inter aveva quasi chiuso a 60 milioni, compresi i bonus, per Pellegri e Salcedo insieme, il Milan potrebbe chiudere a circa 15 milioni per ciascuno: la cifra base potrebbe avvicinarsi ai 30 milioni, con bonus aggiuntivi. I contatti proseguono, le speranze di chiudere ci sono. È il tempo che però scarseggia.

All'uscita da Casa Milan Beppe Riso ha parlato della situazione della trattativa: "Abbiamo buttato le basi per uno dei due giocatori, ma a Gennaio, non ora. Il Milan pensa al futuro". Il giocatore bloccato è Pietro Pellegri, classe 2001 molto talentuoso e già in gol in Serie A, e a Gennaio verrà formalizzato il passaggio in rossonero. Possibilepoi una permanenza in rossoblu.