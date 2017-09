Milan, distorsione alla caviglia per Conti: a rischio contro la Lazio?

acmilan

In questi giorni i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive nazionali faranno rientro a Milanello. Non arrivano notizie positive per Vincenzo Montella: nella sfida di ieri tra Italia e Israele Andrea Conti ha dovuto abbandonare il campo di gioco anzitempo a causa di una distorsione alla caviglia destra.

Secondo l'edizione odierna della Repubblica le condizioni del terzino rossonero verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico milanista. Conti rischia di saltare il prossimo impegno di campionato, ovvero la delicata trasferta contro la Lazio e forse anche la prima partita della fase a girioni di Europa League in programma giovedì prossimo. Montella, dal canto suo, non vorrà rischiare l'ex Atalanta qualora non fosse al 100% ed, anche per questo, Ignazio Abate si candida ad una maglia da titolare almeno per la sfida contro i biancocelesti.

Ieri il terzino di Milan e Nazionale ha giocato una discreta partita e si è salvato nella brutta gara dell'Italia vinta poi per uno a zero. Ora Montella incrocia le dita: Andrea Conti, nelle prime uscite, è stato sicuramente tra i migliori giocatori della rosa milanista e perderlo anche per un paio di partite sarebbe un grosso handicap.