Milan, Sosa vicinissimo al Trabzonspor

Anche se il mercato ha chiuso i battenti settimana scorsa, il Milan sta lavorando per un ultimo colpo in uscita. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Josè Sosa è davvero ad un passo dal Trabzonspor: ora tocca al principito argentino prendere una decisione definitiva.

Nella tarda serata sono arrivate ulteriori conferme: il suo agente, Bilardo, è volato ad Istanbul per continuare a trattare e limare gli ultimi dettagli. La decisione verrà presa nelle prossime ore, è l'ultimo giorno utile per chiudere l'affare: i due club hanno già trovato l'intesa intorno ad cifra che balla fra i 5 e i 6 milioni di euro (quanto pagato dalla società di via Aldo Rossi nell’estate 2016 per prenderlo dal Besiktas ndr), non pochi per un giocatore in scadenza di contratto nel 2018. Sempre nell'incontro di ieri, l'entourage del centrocampista ha parlato del contratto di Sosa ovvero un ricco triennale da 5 milioni netti a stagione.

La svolta è arrivata quando il club turco ha offerto un milione in più al giocatore, ora in procinto di accettare.

L'ufficialità non è giunta ma l'affare, a meno di colpi di scena, si farà. Sosa è sempre più vicino ad un ritorno in Turchia dopo l'esperienza in rossonero. Se dovesse arrivare il sì definitivo, il giocatore partirà domani mattina.