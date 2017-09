Milan, verso l'esame Lazio: esordio da titolare per Biglia, Kalinic di nuovo in panchina

Milan, verso l'esame Lazio: esordio per Biglia, Kalinic di nuovo in panchina - 90 minuyi

Dopo la pausa della Nazionali, il campionato ritorna ed il Milan è atteso da una trasferta molto delicata. I rossoneri domani pomeriggio affronteranno la Lazio di Simone Inzaghi: un test importante visto che, molto probabilmente, sarà uno degli scontri diretti per un posto in Champions League. Ma il Milan, dopo i successi contro Crotone e Cagliati, vuole vincere per proseguire la corsa in vetta.

La probabile formazione

Vincenzo Montella dovrà fare a meno di Andrea Conti: il giovane terzino è uscito malconcio dalla partita tra Italia e Israele: trauma alla caviglia destra. L'ex atalantino però salterà solo la gara di domani e tornerà a disposizione settimana prossima per la gara di Europa League contro l'Austria Vienna e il match di campionato con l'Udinese. Sulla fascia destra ballottaggio tra Abate e Calabria con quest'ultimo in leggero vantaggio per una maglia da titolare. Completano la linea difensiva Musacchio, Bonucci e Ricardo Rodriguez. Donnarumma in porta.

A centrocampo Lucas Biglia, alla prima da titolare in una partita ufficiale con la maglia rossonera, agirà in cabina di regia contro la sua ex squadra e, come sottolinea il Corriere della Sera in edicola questa mattina, non ci sarà un tappeto di rose rosse ad attenderlo, ma nella sua testa ora c'è solo il Milan. Montella gli affiancherà Montolivo, visto che Bonaventura e Calhanoglu non sono ancora al 100%, e l’insostituibile Kessié.

In avanti, il tecnico del Milan non ha dubbi: Cutrone guiderà il tridente offensivo e ai suoi lati agiranno Borini e Suso. Panchina per Andrè Silva e Kalinic pronti a subentrare a partita in corso. Montella vuole cavalcare il momento d'oro del suo giovane centroavanti, ma sa che, per la lunga stagione che il Milan dovrà affrontare, avrà bisogno anche del croato e del portoghese.

MILAN( 4-3-3): Donnarumma; Abate/Conti, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Biglia, Montolivo, Kessie; Suso, Cutrone, Borini. Allenatore: Montella