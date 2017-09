Milan, Montella in conferenza: "La gara di domani non sarà decisiva a prescindere dal risultato"

acmilan

Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Vincenzo Montella in vista della delicata trasferta di domani contro la Lazio. Andiamo a sentire le sue parole.

Si parte dalla partita di domani contro i biancocelesti, primo esame tosto per i rossoneri: "La Lazio sa giocare sia se ha campo sia se si difende, ha giocatori molto esperti, bisogna sapersi comportare in entrambi i modi. E' la settima partita, anche le altre sono state impegnative. Domani affronteremo una squadra che è arrivata prima di noi, ma è una gara difficile come le altre. Siamo una squadra totalmente nuova, ci sono giocatori che si sono allenati pochissimo insieme siamo una squadra ancora da scoprire. Vedo una squadra estremamente esperta e pragmatica, ha ottenuto grandi risultati finora. Sta facendo un ottimo campionato anche se siamo agli inizi, è una squadra ben miscelata".

Ma il Milan viene da un buon momento, 2 vittorie in campionato e qualificazione centrata alla fase a gironi di Europa League: "Ci sono grandissime aspettative ed ambizioni, finora abbiamo risposto nella maniera giusta. Le ambizioni reali non le conosciamo neanche noi. Siamo una squadra in divenire, la gara di domani non sarà decisiva a prescindere dal risultato". Ma sarà senza Conti: "Abbiamo perso Conti, è arrivato leggermente infortunato Gomez e abbiamo lasciato a casa anche lui".

Poi Montella parla dei singoli, Cutrone: "Sta facendo benissimo, è stata una scelta mia e di questa società, che gli ha rinnovato il contratto. Abbiamo sempre creduto in lui, sappiamo che è giovane, ha bisogno del suo tempo. Può crescere ancora e chissà che non possa raggiungere livelli anche più alti". Biglia: "Biglia giocherà, sono convinto ci darà una grossa mano. Per lui non sarà una partita normale ma sono convinto farà una grande partita. Ci aspettiamo tantissimo da lui, è un giocatore di tantissima intelligenza. Tra i nuovi si è allenato pochissimo con la squadra. I nuovi gradualmente si stanno inserendo tutti".

E ancora, Calhanoglu: "E' un giocatore di grandissimo talento, si deve ancora adattare al nostro campionato a livello tattico. Ha bisogno di giocare la posizione, può giocare da interno o esterno d'attacco, ma avendo anche Suso avremmo troppi giocatori con la palla tra i piedi. Serve chi attacca la profondità come Borini. Sono convinto che riusciremo ad innescare le sue potenzialità". Romagnoli: "Sta crescendo molto, così come Jack. E' un po' di tempo che si allena con la squadra, è molto vicino al pieno rientro. E' in condizione di poter giocare". Paletta: "Ha la mia massima stima come Sosa per quanto fatto con il Milan l'anno scorso e quest'anno. Ho sei centrali in rosa, è difficile fare delle scelte. Di volta in volta scelgo i migliori quattro da portare in una lista di 23".

Tanti i giocatori a disposizione per il tecnico del rossonero: "Devo valutare quello che succede in settimana, col tempo portare alla massima espressione del proprio potenziale dei calciatori. Credo sia opportuno sfruttare chi sta meglio a livello fisico e mentale, so che un calciatore non può esserlo per tutto il campionato".

In chiusura domanda sul mercato e sull'accoglienza del nuovo Milan: "La dirigenza merita 10, ha fatto il massimo in tempi brevissimi. Ogni squadra a livello europeo per avere squadre complete ci mette tre/quattro sessioni di mercato. Potremmo dover incrementare nelle prossime sessioni ma c'è stima e ringraziamento per quanto fatto. Il Milan attuale ha messo nel sistema calcio italiano almeno un centinaio di milioni. Questa proprietà merita almeno un ringraziamento di facciata lo merita. Credo che questa proprietà meriti dei ringraziamenti".

[fonte: diretta acmilan.com]