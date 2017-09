Lazio - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15.00)

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Lazio - Milan. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questo entusiasmante match. Calcio d'inizio ore 15.00. Restate con noi!

Dopo la pausa delle Nazionali, il campionato è tornato. Dopo la vittoria della Juventus di ieri con il Chievo, oggi scendono in campo tutte le altre, eccezion fatta per Sampdoria - Roma rinviata per maltempo.

Al momento sono due i punti di distanza che separano le squadre: i rossoneri hanno vinto entrambe le prime partite rispettivamente contro Crotone e Cagliari, invece la Lazio ha pareggiato all'esordio con la Spal, ma poi ha strappato i tre punti sul campo del Chievo.

Per il Milan è il primo significativo test della stagione. Se i rossoneri vogliono qualificarsi alla prossima Champions League, dovranno migliorare il trend con le dirette concorrenti. La squadra di Montella, nello scorso campionato, ha avuto un insufficiente rendimento negli scontri diretti e, anche per questo, si è classificata soltanto sesta.

la presse

Quello di oggi sarà un match pieno di insidie: sicuramente sarà una partita che darà una dimensione iniziale alle ambizioni del Milan, che ha sì vinto le prime sei gare della stagione, ma contro squadre inferiori.

Contro la Lazio è il primo vero banco di prova per Bonucci e compagni. Il tecnico del Milan conferma il tridente con Suso, Cutrone, Borini. Panchina sia per Kalinic e Andrè Silva, ma anche per Jack Bonaventura appena rientrato dall'infortunio. Calabria sostituirà l'infortunato Conti, a centrocampo Lucas Biglia prenderà le chiavi del centrocampo rossonero di fronte alla sua ex squadra.

Sarà proprio l'argentino l'osservato speciale per Simone Inzaghi: centrocampo folto e due trequartisti (Milinkovic-Savic e Luis Alberto) con il doppio compito di soffocare Biglia. Ma da segnalare diverse assenze tra le fila laziali: out Felipe Anderson e, molto probabilmente, al neo acquisto Nani.

la presse

Ma anche per la Lazio sarà una prova da grande. Solo il maltempo può rovinare una sfida tra due squadre che puntano al vertice.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Simone Inzaghi: "Sarà importante perchè abbiamo defezioni. E’ capitato anche lo scorso anno di avere assenze di troppo. Vorrei aver affrontato il Milan al completo, ma ci vorrà tempo per recuperare gli infortunati. Noi abbiamo lavorato bene e ho visto i ragazzi pronti".

Vincenzo Montella: "Ci sono grandissime aspettative e ambizioni, finora abbiamo risposto nella maniera giusta. Le ambizioni reali non le conosciamo neanche noi. Siamo una squadra in divenire, la gara di domani non sarà decisiva a prescindere dal risultato".

la presse

I CONVOCATI

Lazio

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Crecco, Di Gennaro, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Palombi.

Milan

Portieri: Donnarumma, Donnarumma A., Storari

Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo.

Attaccanti: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic; Immobile. A disp.: (Vargic, Guerrieri, Patric, Bastos, Lukaku, Luiz Felipe, Marusic, Crecco, Di Gennaro, Murgia, Palombi, Caicedo). All. Inzaghi

Indisponibili: Felipe Anderson, Nani

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Borini. A disp.: (A. Donnarumma, Storari, Romagnoli, Zapata, Antonelli, Abate, Locatelli, Bonaventura, J. Mauri, Calhanoglu, Kalinic, Andrè Silva). All. Montella

Indisponibili: Conti

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

PRECEDENTI, CURIOSITA' E STATISTICHE

Sono 148 i precedenti tra le squadre: i rossoneri sono in netto vantaggio con 63 successi, 58 pareggi e 27 sconfitte.

La Lazio ha vinto solo uno degli ultimi nove precedenti in Serie A contro il Milan (nel gennaio 2015): quattro sconfitte e quattro pareggi completano il parziale.

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite fuori casa in Serie A (35): 21 successi rossoneri e 18 biancocelesti.

Grande ex di giornata, Lucas Biglia ha disputato 109 partite di Serie A con la maglia della Lazio (segnando 13 volte) dal 2013/14 alla passata stagione.

Vincenzo Montella è imbattuto da allenatore in Serie A contro Simone Inzaghi, grazie a due vittorie e un pareggio. Il tecnico rossonero ha vinto sei dei 13 precedenti con la Lazio da allenatore in Serie A (4N, 3P) rimanendo imbattuto nelle quattro sfide più recenti (2V, 2N).

[statistiche: opta e acmilan.com]