Milan, la situazione degli infortunati - acmilan

Dopo la brutta batosta contro la Lazio, il Milan è al lavoro già da ieri per preparare l'esordio in Europa League giovedì contro l'Austria Vienna. La sconfitta dell'Olimpico è un brutto ricordo per i rossoneri anche se Vincenzo Montella, in un confronto con i suoi giocatori, ha chiesto un richiamo all’ordine e alla reazione, soprattutto ai leader del gruppo.

Ci saranno diversi cambi nella formazione iniziale del Milan anche in base ad alcuni recuperi di giocatori infortunati. E' di pochi minuti fa il bollettino del medico sociale del Milan, Stefano Mazzoni, che attraverso Milan Tv ha fatto il punto sulla situazione dei rossoneri ancora ai box. Sull'aggiornamento della squadra: "E' buona, sono tutti a disposizione del mister eccetto Andrea Conti al momento".

Su Andrea Conti: "Non è stato a disposizione perchè ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che si era gonfiata parecchio nelle prime ore. Devo dire che dopo una settimana la situazione è migliorata, però non è ancora guarito. Bisogna monitorare la situazione giorno dopo giorno. E' in miglioramento". Bonaventura: "Era a disposizione, quindi ha recuperato dalla patologia" ed infine Romagnoli: "Sta bene, si sta allenando con regolarità".