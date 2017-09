Austria Vienna - Milan, i convocati di Montella: out Ricardo Rodriguez, Conti e Borini - CalcioMercato.com

Domani il Milan farà il suo esordio in Europa League: i rossoneri dopo tanti anni fanno il loro ritorno ufficiale in una fase a gironi di una competizione europea. Calcio d'inizio ore 19.00 contro l'Austria Vienna all'Ernst Happel Stadion.

Per l'occasione Vincenzo Montella dovrà fare a meno dei suoi terzini ufficiali ovvero Andrea Conti e Rodriguez: il primo non è ancora al 100% dopo l'infortunio alla caviglia, il secondo non partirà per l'Austria per turnover. Stesso discorso per Borini rimasto a Milanello pure lui a lavorare. Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.