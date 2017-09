Austria Vienna - Milan in diretta, LIVE Europa League 2017/2018 (19.00)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Austria Vienna - Milan. Questa sera seguiremo live il primo impegno dei rossoneri nella fase a gironi di Europa League. Io sono Radice Arianna e vi racconterò la partita. Calcio d'inizio ore 19.00, restate con noi!

Dopo il brutto ko in campionato contro la Lazio, il Milan ha la fortuna di scendere subito in campo contro l'Austria Vienna per la prima partita della fase a gironi di Europa League.

I rossoneri avranno la possibilità di far dimenticare la disfatta capitolina e di riportare un po’ di serenità nell’ambiente. Vincenzo Montella s aspetta una grande reazione da parte dei suoi giocatori, vuole una reazione di carattere in una competizione che vale tanto: infatti bisogna fare bene anche in Europa League visto che, se si arriva in fondo e si alza il trofeo, si conquista il pass per la prossima Champions League.

Già da stasera il tecnico rossonero rivoluziona la squadra: Montella punta infatti sul 3-5-2. Il ritorno di Alessio Romagnoli permette quindi al Milan di giocare con la difesa a tre, ai suoi lati ci saranno Zapata (preferito a Musacchio) ed ovviamente Leonardo Bonucci. Sulle fasce agiranno Abate a destra (al posto dell’infortunato Conti) e Antonelli a sinistra (Ricardo Rodriguez non è stato convocato). Conferme in mezzo al campo per Kessie e Biglia. Spazio in avanti alla coppia André Silva-Kalinic.

L'Austria Vienna di Thorsten Fink dovrebbe affrontare il Milan con un 4-2-3-1.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Sono convinto di avere giocatori che mi diano diverse possibilità tattiche. È stato un brutto ko, che va messo da parte. A prescindere dai moduli e dalla qualità, voglio vedere una reazione. Anche perché la squadra ha voglia di giocare questa gara. Non siamo quelli di domenica. La vittoria è importante ma relativa, d'ora in poi non dobbiamo più sbagliare dal punto di vista temperamentale e dell'atteggiamento".

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Austria Vienna (4-1-4-1): Handzikic; De Paula, Kadiri, Westermann, Martschinko; Serbest; Tajouri, Holzhauser, Prokop, Pires; Monschein. All. Frink.

Milan (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Cahlanoglu, Antonelli; André Silva, Kalinic. All. Montella.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Le due squadre si affrontano per la prima volta in una competizione Uefa.

L'Austria Vienna ha vinto una sola volta in 12 confronti contro avversarie di Serie A (V1 P5 S6 – V1 P2 S3 in casa), un successo per 2-1 contro l'Inter in Coppa Uefa nel novembre 1983.

Il Milan ha perso una sola volta in nove partite contro squadre austriache (V6 P2 S1 – V2 P1 S1 in Austria), un ko per 5-2 in Coppa dei Campioni contro il Rapid Wien nell'ottobre 1957.

In campionato: Klein e Holzhauser non bastano al tecnico Fink per superare tra le mura amiche il Wolfsberger. All'Ernst Happel Stadion di Vienna lo scontro ad alta quota tra le due formazioni si è chiuso sul 2-2.

