Austria Vienna - Milan, le formazioni ufficiali

Inizia a Vienna l'Europa League del Milan. Partita non semplice per il diavolo, chiamato ad accantonare i problemi palesati con la Lazio e ad assorbire le innovazioni tattiche varate da Montella. Tre punti per iniziare al meglio il girone, per porre la prima pietra su una candidatura da primato. Queste le scelte dei due allenatori.

Austria Vienna

4-3-3 per Fink, i padroni di casa fiutano l'occasione e puntano ad acuire le incertezze del Milan. Monschein al centro dell'attacco, attenzione a Lee e Pires.

Milan

Trovano conferma le indiscrezioni della vigilia, Montella sfrutta la vetrina europea per mutare modulo e lanciare gli ultimi colpi estivi. Silva e Kalinic compongono il comparto offensivo, Calhanoglu si muove alle spalle dei due, con Biglia e Kessie a gestire la manovra e ad ostruire il cammino austriaco. Antonelli ed Abate in corsia, linea a tre di difesa con il rientrante Romagnoli.