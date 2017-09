Le formazioni ufficiali di Milan - Udinese.

getty

Milan - Udinese scendono in campo per la quarta giornata di Serie A. Una partita fondamentale soprattutto per i rossoneri che devono dimenticare il brutto ko di domenica scorsa contro la Lazio, invece i bianconeri vogliono la seconda vittoria consecutiva,

Vincenzo Montella conferma la difesa a tre, ma inserisce Bonaventura e Suso e spedisce in panchina André Silva e Calhanoglu, i migliori in campo contro l’Austria Vienna giovedì in Europa League. Delneri invece conferma in blocco la stessa squadra vista nelal vittoria contro il Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-1-1): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Calabria, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodríguez; Suso; Kalinic. All. Montella

UDINESE: Scuffet; Larsen, Danilo, Nuytinck, Samir; Behrami; Barak, Jankto, Lasagna, De Paul; Maxi Lopez. All. Del Ner