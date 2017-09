Milan, trovato l'accordo con Suso per il rinnovo

Google Plus

Uno dei giocatori chiave di Vincenzo Montella è pronto a prolungare il matrimonio con il Milan: finalmente Suso ha trovato l'accordo con la dirigenza di via Aldo Rossi per il rinnovo di contratto.

Secondo Peppe di Stefano, giornalista di Sky Sport, nel pomeriggio c'è stato un incontro tra l’agente dello spagnolo, Alessandro Lucci (lo stesso di Bonucci ndr), ed il Milan. Sempre l'emittente privata sportiva ha parlato anche delle cifre dell'affare: rinnovo fino al 2022 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti all’anno più bonus. Un bel salto di qualità ovvero stipendio triplicato rispetto al milione percepito ora, ma assolutamente meritato dopo la scorsa stagione.

Dopo Bonaventura e Donnarumma, Fassone e Mirabelli hanno messo, o meglio stanno per mettere, a segno un altro rinnovo importante. Suso, nonostante le avances di molti club di Serie A, di Bundesliga e perfino di Premier, ha deciso di aspettare la società, visto che in estate la dirigenza è stata molto impegnata nella campagna acquisti, e firmare il rinnovo con il Milan come aveva promesso il ds rossonero qualche mese fa.

Suso e il Milan avanti insieme.