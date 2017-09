André Silva è giunto il tuo momento

Arrivato per la cifra di 38 milioni, da calcolare eventuali bonus che porterebbero l'esborso a 40 milioni, dai lusitani del Porto, André Silva è in attesa del primo goal in campionato con la maglia del Milan.

Tanta panchina e poche occasioni durante queste prime quattro giornate di Serie A, complice soprattutto l'esplosione del baby Patrick Cutrone che ha sorpreso Montella in questo inizio di stagione.

Non si può dire lo stesso in Europa League, dove il neo-arrivato ha messo a segno 5 reti, la doppietta in casa contro i macedoni dello Shkendija e la tripletta fuori casa contro gli austriaci dell'Austria Vienna. In campionato, invece, lo score recita zero goal all'attivo.

Da sottolineare il fatto che la punta non abbia ancora solcato i campi della massima serie dal primo minuto, ma solamente da subentrato. In quattro giornate di campionato ha visto il campo solo nella mezz'ora finale all'esordio in campionato contro il Crotone.

In vista del primo turno infrasettimanale, Vincenzo Montella pensa ad alcune modifiche nella squadra che partirà dal primo minuto contro la Spal, prima tra tutte la presenza di André Silva. Una completa novità, una chance da sfruttare contro un rivale sulla carta inferiore.

Il 21enne avrà a disposizione 90 minuti, salvo eventuale sostituzione, per imporre le proprie giocate e convincere il tecnico a fargli spazio nel nuovo 3-5-2 disegnato dall'ex guida della Fiorentina. In coppia con lo spagnolo Suso, Andrè non potrà sbagliare.

Il fischio d'inizio del match sarà domani alle ore 20:45 allo stadio San Siro quando proprio il Milan andrà alla caccia dei 3 punti contro gli estensi ed al fischio dell'arbitro Abisso scatterà l'ora della Serie A per André Silva.