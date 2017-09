Milan - Spal in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20.45)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Milan - Spal. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questa gara valevole per la quinta giornata di Serie A. Calcio di inizio ore 20,45. Restate con noi!

Il Milan ospita la neopromossa Spal per il primo turno infrasettimanale della stagione. I rossoneri vengono dal successo interno contro l'Udinese di domenica e l'obiettivo è di continuare questa striscia positiva. Dall'altra parte la squadra di Semplici viene da due sconfitte consecutive e ha voglia di riscattarsi.

lapresse

Vincenzo Montella pare che abbia accantonato l’idea 3-4-2-1 per tornare al 3-5-2. Davanti spazio a Kalinic ed Andrè Silva, in difesa torna Zapata per Romagnoli. Al centro, turno di riposo per Bonaventura e spazio a Calhanoglu.

Delicata trasferta per la Spal. Il Milan dovrà fare attenzione ai molti ex della partita: Marco Borriello e Alberto Paloschi, entrambi ex rossoneri e cresciuti nelle giovanili di Milanello, dovrebbero partire dalla panchina.

twitter

Semplici recupera Felipe, mentre davanti spazio ad Antenucci. Arbitra l'incontro Abisso della sezione di Palermo.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Bonucci ha fatto molto effetto il suo trasferimento e sono aumentate le sue responsabilità. Noi abbiamo grandi ambizioni e grandi obiettivi. Possiamo alternare vari giocatori per caratteristiche tecniche e fisiche. Agli attaccanti vengono chieste delle cose e serve più freschezza da parte loro".

acmilan

Leonardo Semplici: "Più che la nostra condizione psicologica temo il nostro avversario. E' una squadra molto forte che in estate ha investito molto. Poi ha un bravo allenatore che conosco molto bene. Sappiamo che nel corso del nostro percorso in Serie A saranno tante le sconfitte, forse qualcuno si è dimenticato da dove veniamo".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

acmilan

Spal: non ancora comunicati

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Musacchio; Calabria, Kessié, Biglia, Calhanoglu, Rodriguez; A. Silva, Kalinic.

Spal: Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari M., Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Borriello, Antenucci.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

32 precedenti con la SPAL in Serie A: 19 le vittorie per il Milan, 12 i pareggi ed un successo per i ferraresi.

Gli ultimi cinque precedenti a San Siro:

5 maggio 1963 – Milan-Spal 4-0 (2′ Rivera; 41′ Fortunato; 42′ Altafini; 46′ David).

12 gennaio 1964 – Milan-Spal 1-1 (67′ Trapattoni; 77′ Massei).

20 febbraio 1966 – Milan-Spal 1-1 (62′ Rivera; 88′ Muzzio).

16 aprile 1967 – Milan-Spal 2-0 (19′ Mora; 58′ Mora).

21 gennaio 1968 – Milan-Spal 3-2 (11′ Bigon; 15′ Sormani; 19′ Bozzao; 66′ Rivera; 89′ Prati)

Nessuna squadra ha segnato più del Milan su palla inattiva in questo campionato (quattro reti).

Quella di Montella è la squadra che ha segnato più gol (cinque) nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A.