Il Milan batte la Spal 2-0, Montella: "Negli scontri diretti dovremo fare la differenza"

Con un rigore per tempo, il Milan batte la Spal per 2-0. Le reti portano la sigla di Riccardo Rodriguez e Kessie. Grazie a questo successo i rossoneri salgono a 12 punti in classifica a solo un punto dai cugini interisti: "Veniamo da dieci partite, abbiamo fatto nove vittorie - le parole di Vincenzo Montella a fine partita ai microfoni di Sky Sport- Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo ambire a crescere, ci prendiamo questa vittoria e siamo proiettati alla prossima partita che è delicatissima".

Ancora su questa sera: "Oggi la squadra ha avuto una buona continuità, si intravede che può fare di più, non mi basta. Intanto vinciamo la prossima, poi penseremo agli scontri diretti. Quelli faranno la differenza per la classifica" ma domenica si torna già in campo: "La Samp è una signora squadra, c'è da ripristinare l'aspetto mentale subito e poi quello fisico".

Gran prova di Lucas Bigilia: "Ha fatto una partita straordinaria come intelligenza calcistica. Sa guidare compagni e situazioni. Oggi era anche un po' infortunato, ha stretto i denti. E' un giocatore straordinaria". La prima volta di Kalinic-André Silva non porta reti per l'attacco: "André Silva, Calhanoglu, anche Suso, Bonaventura, possono fare di più. Kessie stesso è giovanissimo, è destinato a crescere. Sono questi i giocatori che mi fanno pensare che la squadra possa crescere ancora. Ci sono tanti giocatori giovani, per alcuni ci sono potenzialità enormi ancora inespresse. Credo che questa squadra sia destinata a vincere ancora".

Poche parole anche per Lucas Biglia nel post partita: "Non è stata facile. Il primo rigore ci ha dato più tranquillità, ma nessuna partita sarà facile. È importante gestire le partite, dopo il 2-0 lo abbiamo fatto bene. Rigori? C’erano entrambi".