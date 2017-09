Milan, per Montolivo lesione ai flessori della gamba destra

twitter

Dopo la bella vittoria di ieri sera contro la Spal, il Milan torna ad allenarsi per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria. Vincenzo Montella però deve fare i conti con l'infortunio di Riccardo Montolivo: il centrocampista rossonero è alle prese con problemi ai flessori della gamba destra.

Come recita il comunicato, l'ex capitano del Milan verrà monitorato nei prossimi giorni. Sicuramente salterà la trasferta di Marassi, ma è in dubbio anche per la partita di giovedì in Europa League contro il Rijeka: secondo la gazzetta dello Sport.it, il rientro potrebbe avvenire tra 10 giorni contro la Roma o, al più tardi, dopo la sosta per la Nazionale.

COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan comunica che Riccardo Montolivo, come da programma prestabilito, ha effettuato esami clinici che hanno evidenziato una minima lesione di alcune fibre dei flessori della coscia destra. Il giocatore verrà tenuto monitorato per alcuni giorni.