Milan, Montella sperimenta: Borini esterno nel 3-5-2?

Per Vincenzo Montella è stato duro da digerire l'infortunio occorso ad Andrea Conti. Rivedremo in campo l'ex Atalanta in primavera, dunque il vuoto lasciato sulla fascia destra è stato colmato da Calabria e Abate. L'ultima idea dell'allenatore rossonero è però quella di utilizzare Fabio Borini come quinto di centrocampo, a destra. Proprio domani, a Marassi contro la Sampdoria, Montella potrebbe lanciare la sua nuova pazza idea.

Le prestazioni di Calabria e Abate non hanno soddisfatto a pieno il tecnico, ecco perché è pronto a schierare l’ex Sunderland in quel ruolo. Dal passaggio al 3-5-2, il calciatore non si è più visto in campo perché in attacco ci sono altre importanti soluzioni, rappresentate da Suso, Andre Silva e Kalinic. Potrebbe giocare anche da mezzala, ma per ora anche quei posti sono occupati da intoccabili. Nasce quindi l’idea di schierarlo da esterno di centrocampo.

Ha doti tecniche eccellenti, oltre ad una facilità di corsa fuori dal comune. E' in grado, quindi, di sgroppare sù e giù per la fascia con poche difficoltà. Poichè la Sampdoria molto probabilmente non aspetterà il Milan nella propria metà campo, ma lo attaccherà con i suoi sublimi palleggiatori, Montella vuol giocarsi la carta Borini per volare via in contropiede, sfruttando la superiorità numerica in fase di capovolgimento, repentino, di fronte. Il tascabile attaccante è un maestro nell’attaccare la profondità e lo spazio, e quindi le sue scorribande sulla fascia destra potrebbero essere la chiave di volta per sgretolare le resistenze blucerchiate.

Resta da capire quanto potrà offrire in fase difensiva. Ha una buona predisposizione per il sacrificio, ma non essendo la sua posizione naturale, quella a 60/70 metri dalla porta avversaria, probabile che possa andare incontro a difficoltà quando attaccato dagli esterni d'attacco rivali. Certo, se Montella decidesse di impiegarlo come esterno di centrocampo, si prospetta per l'ex Sunderland un pomeriggio dispendioso, dunque è prevedibile che nel corso del secondo tempo possa materializzarsi la staffetta con uno tra Calabria o Abate.