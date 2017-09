Sampdoria - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (12.30)

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Sampdoria- Milan. Io sono Radice Arianna e vi racconterò live il lunch match di questa sesta giornata di Serie A. Restate con noi!

Dodici punti per i Milan, reduce dalla vittoria per 2 a 0 contro la Spal, otto per i blucerchiati, reduci dal pari per 0 a 0 contro il Verona.

Dopo il pareggio contro l'Hellas, la Sampdoria è pronta al primo vero grande appuntamento della stagione. Giampaolo accantona il turnover e schiera tutti i pezzi forti dal primo minuto, ovvero Zapata, Ramirez e Strinic. I blucerchiati sono ancora imbattuti in stagione.

Il Milan è chiamato confermare quanto di buono visto contro l'Austria Vienna, l’Udinese e la SPAL, e dimenticare in maniera definitiva la pesante sconfitta nell'ultima trasferta in Serie A contro la Lazio.

Ancora qualche dubbio di formazione per Montella: Cristian Zapata, con ogni probabilità, sarà di nuovo preferito a Mateo Musacchio. In avanti il duo offensivo sarà formato da Nikola Kalinic e Jesus Suso. Al fianco di Franck Kessié e Lucas Biglia, dovrebbe esserci Giacomo Bonaventura, in vantaggio rispetto ad Hakan Calhanoglu. Calabria non ce la fa, a destra ci sarà ancora Abate.

A dirigere il match tra Sampdoria e Milan sarà Paolo Valeri. Gli assistenti saranno Alessandro Giallatini e Giulio Dobosz. Il quarto uomo, invece, Riccardo Pinzani

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Marco Giampaolo: "Farò giocare la formazione migliore per questa partita, chi doveva riposare ha riposato. Giocheranno gli undici che sul piano fisico e mentale saranno in grado di giocare un impegno importante contro una squadra forte. Ho visionato le partite dei rossoneri: è una squadra che allunga gli avversari, usa molto il portiere".

Vincenzo Montella: "Dobbiamo alzare gli obiettivi, l’asticella. Arriveranno gare molto difficili: il derby, la Roma, la Juventus e il Napoli. Questa è la prima del ciclo, una delle più complicate. La squadra è carica e motivata, anche la classifica è abbastanza soddisfacente. Ci auguravamo un simile inizio, con tanti nuovi è sempre difficile trovare subito i risultati".

I CONVOCATI

Sampdoria

Portieri: Hutvagner, Puggioni, Tozzo.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Djuricic, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.

Milan

PORTIERI: Donnarumma A, Donnarumma G, Storari

DIFENSORI: Abate, Bonucci, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso

LA PROBABILE FORMAZIONE

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszyński, Silvestre, Regini, Strinić; Barreto, Torreira, Praet; Ramírez; Quagliarella, D. Zapata. A disposizione: Viviano, Tozzo, Sala, Ferrari, Andersen, Murru, Capezzi, Verre, Linetty, Álvarez, Caprari, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

MILAN (3-5-1-2): G. Donnarumma; C. Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Bonaventura, Rodríguez; Suso, Kalinić. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Borini, Musacchio, Gómez, Paletta, Mauri, Locatelli, Çalhanoğlu, A. Silva, Cutrone. Allenatore: Montella.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

La partita di quest'oggi sarà la numero 60 giocata a Genova tra queste due squadre. I precedenti sono a favore del Milan : 23 vittorie, 17 sconfitte e 19 pareggi.

Fabio Quagliarella - nonostante abbia affrontato i rossoneri in 20 occasioni - ha segnato una sola rete contro il Milan in Serie A.

Tutti gli ultimi tre incontri tra Sampdoria e Milan in Serie A sono terminati 1-0 (una vittoria per i blucerchiati e due per i rossoneri), dopo il 4-1 per il Milan del novembre 2015

Il tecnico del Milan Vincenzo Montella torna a Marassi dopo aver giocato nella Sampdoria dal 1996 al 1999 ( 83 presenze e 54 reti) e nella stagione 2007-08 (13 presenze e 4 reti). L'allenatore campano è stato anche tecnico dei blucerchiati nella stagione 2015-16.

La Sampdoria ha sia segnato che subito gol nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato, il Milan ha fatto lo stesso in sette delle ultime otto trasferte.

Fuori casa i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime otto partite di Serie A, perdendo tre volte e pareggiando quattro nel parziale.

