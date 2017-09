Milan, verso il Rijeka: Musacchio e Borini dal primo minuto - getty

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo il brutto ko contro la Sampdoria. Una sonora sconfitta per i rossoneri che lascia segni evidenti a Milanello: la dirigenza da ancora fiducia a Vincenzo Montella, ma servono risposte il prima possibile partendo proprio dalla partita in Europa League contro lo Rijeka, secondo turno della fase a gironi. Sulla carta è un impegno molto abbordabile, ma non bisogna sottovalutare gli avversari: certe sconfitte, come quelle di domenica, e certe prestazioni non sono normali e non sono accettabili per Fassone e Mirabelli.

Quindi il Milan avrà subito la possibilità di rifarsi, ma il grande test sarà domenica a San Siro contro la Roma. Giovedì il tecnico campano si affiderà nuovamente al 3-5-2 accantonando il 3-5-1-1 però continuerà con il turnover. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Mateo Musacchio e Fabio Borini dovrebbero ritrovare una maglia da titolari, al posto di Zapata e uno tra Suso e Kessie. Anche Manuel Locatelli giocherà dal primo minuto al posto di Lucas Biglia, come Calhanoglu per Bonaventura. José Mauri, un altro giovane che fin qui Vincenzo Montella gli ha dato poco spazio, potrebbe avere presto una nuova chance, magari durante il match. In attacco riposo per Kalinic e spazio ad André Silva - Cutrone. La coppia "verde" è stata utilizzata soltanto in un’occasione in questo avvio di stagione, la trasferta con lo Shkendija a fine agosto, vinta 1-0 dal Milan con rete proprio di Cutrone. Di seguito la probabile formazione che scenderà in campo contro il Rijeka:

Milan (3-5-2): Donnarumma, Musacchio, Bonucci, Romagnoli, Abate, Locatelli, Calhanoglu, Borini, Rodriguez; Cutrone, Silva. Allenatore: Vincenzo Montella.