Milan, Montella rompe con il preparatore atletico

Dopo il pesante ko contro la Sampdoria, in casa Milan è tempo di cambiamenti. Vincenzo Montella ha preso i primi provvedimenti ed ha annunciato un importante cambio di marcia che inizierà da una nuova preparazione atletica. Il comunicato dell'allenatore campano è arrivato direttamente tramite Twitter, con tanto di foto in cui ha spiegato la motivazione.

Una decisione a sorpresa quella di Montella, ma inevitabile: a Milanello serviva una scossa in seguito alle recenti prestazioni negative della sua squadra. Marra, come ricorda la Gazzetta.it, era uno storico collaboratore di Montella, con il quale aveva lavorato sia alla Fiorentina che alla Sampdoria. Ma da quest'anno aveva introdotto la dieta vegana a Milanello. Che sia questo uno dei motivi? Di seguito il comunicato ufficiale.

Ripartenza Milan: ho pensato a lungo a come alzare l'asticella. Partiamo dalla preparazione atletica. Dopo un'attenta analisi, ho fatto le mie prima valutazioni e, tra le aree di miglioramento, ho individuato la preparazione atletica, per la quale ho deciso di avviare un nuovo piano che purtroppo non ha trovato la piena condivisione del mio collaboratore Emanuele Marra. Con Emanuele ho deciso, a malincuore, di interrompere il rapporto professionale. Colgo l'occasione per ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni al mio fianco